وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن سوجا وباخ، الذي بدأ أمس زيارة إلى طوكيو تستغرق أربعة أيام، ناقشا الاستعدادات الجارية للألعاب الصيفية مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.



وبعد اجتماعهما، قال باخ للصحفيين إنه واثق من أن المشجعين سيكونون قادرين على دخول أماكن الألعاب لمشاهدة الحدث الرياضي، ووعد بأن اللجنة الأولمبية الدولية ستكثف جهودها للتأكد من تلقي الرياضيين اللقاح "إذا كان متاحا بحلول ذلك الوقت".



وأضاف "كنا متفقين تماما خلال اجتماعنا في الإصرار والثقة الكاملين لنجاح دورة الألعاب الأولمبية 2020 والأولمبياد الخاص على نحو كبير في الصيف المقبل هنا في طوكيو".



وتعد هذه الزيارة هي أول رحلة يقوم بها باخ لليابان منذ قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لمدة عام خلال مارس الماضي بسبب تفشي الفيروس.

ومقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، لم تتأثر اليابان نسبيا بالوباء. ومع ذلك، فقد شهدت إصابات يومية قياسية في الأيام الأخيرة مع انخفاض درجة الحرارة وبدء السلطات في تخفيف القيود المفروضة على حركة الناس والسيطرة على الحدود.



وفي ظل هذه الظروف، جدد رئيس الوزراء الياباني تعهده في حضور باخ بأنه "مصمم" على استضافة الألعاب الصيفية "كدليل على هزيمة الإنسانية للفيروس".