وأشار الكاظمي إلى أن مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة يهدف إلى التواصل مع الجهات والهيئات لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد جدد أمس الأحد، التزام الحكومة بموعد الانتخابات البرلمانية المقرر في السادس من شهر يونيو 2021.

وقال الكاظمي ، خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، "إن الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورته".

