اليوم السابع
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رئيس مدينة القناطر الخيرية: الانتهاء من 95% من أعمال تطوير كورنيش النيل .. صور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 01:30 م
رئيس مدينة القناطر الخيرية: الانتهاء من 95% من أعمال تطوير كورنيش النيل .. صور جانب من اعمال التطوير بالكورنيش
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن المدينة شهدت تطويرا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تطوير الكورنيش وتحول إلى أحد أهم المتنزهات الحضارية علي مستوي المحافظة، وذلك بعد رفع كفاءة الأرصفة وتركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة وتخصيص أماكن لهواة الصيد وإنشاء ممشى سياحي وبناء بويات لأصحاب  المراكب وأحواض زهور وممر لركوب الدراجات.

وأضاف رئيس المدنية، فى تصريحات صحفية، خلال جولته لمتابعة تطوير كورنيش القناطر أنه تم الإنتهاء من ما يقرب من 95% من التطوير الذي شمل عمل رصيف خرساني بطول 2000 متر بإرتفاع 50 سنتمتر، ووضع أسوار حديدية ودهانها  بألوان مبهجه لإضافة الشكل الجمالي للأسوار، مع تركيب بلاط انترلوك بطول الرصيف وزرع 47 عمود إنارة تجميلي جديد بارتفاع متر ونصف وتركيب الجرانيت بأرصفة الكورنيش والطوب الحجري.

وتابع رئيس ابمدينة، أنه تم الأن أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة للاستراحة وتنزه  المواطنين، لإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لمنطقة الكورنيش، مشيرا إلى بناء خمسة بوابات لأصحاب المرسى كمظهر حضارى بدلا من العشوائية مع توفير سلات قمامة بكل عمود.

استمرار أعمال التطوير

استمرار أعمال التطوير

 

أعمال التطوير بكورنيش النيل
أعمال التطوير بكورنيش النيل

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 


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كورنيش القناطر الخيرية

تطوير كورنيش القناطر

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