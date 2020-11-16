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رئيس جامعة طنطا: إنهاء أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بمجمع الكليات بسبرباى خلال أسبوعين

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:11 م
رئيس جامعة طنطا: إنهاء أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بمجمع الكليات بسبرباى خلال أسبوعين جانب من الأعمال
الغربية مصطفى عادل

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أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إنهاء أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بمجمع الكليات بسبرباى خلال أسبوعين.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى أجراها اليوم بمجمع الكليات بسبرباى .

 

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن أعمال رفع كفاءة البنية التحتية يأتى فى إطار استراتيجية الجامعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة التعليمية والبحثية والعلاجية.

 

كما قام الدكتور عماد عتمان بتفقد الورش الإنتاجية بالجامعة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع الإنتاج الحربى لبدء أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمجمع الطبى كذلك خلال 15 يوما.

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