رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، مساء اليوم الأحد، حفل لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد 2020/2021، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور يوسف محمود عميد الكلية، والدكتور عبدالرحيم حاكم مستشار الأنشطة الفنية، وبحضور الدكتور أحمد محي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام الجامعة المساعد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن أقسام الكلية وانشطتها المختلفة وانجازاتها علي مدار السنوات السابقة، ثم كلمة القاها الدكتور يوسف محمود عميد الكلية، من خلالها هنأ الطلاب بالعام الجامعي الجديد والتحاقهم بكلية الفنون الجميلة بمدينة الأقصر تلك المدينة العريقة التي كانت شاهداً علي الفنون منذ آلاف السنين لحضارة علمت العالم بأثره ومازلنا ننهل من عطائها وفكرها وفلسفتها حتي وقتنا الحاضر أملاً من الطلاب أن يستكملوا مسيرة الفن والتنوير والثقافة التي بدأها رواد الفن التشكيلي المصري وأن يكونوا سفراء لكليتهم في شتي مجالات العمل التي تتطلب خريج كلية الفنون الجميلة وما أكثرها، وأنهي كلمته بتقديم جزيل الشكر للدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة لدعمه المستمر مادياً ومعنوياً لكلية الفنون الجميلة.

فيما قام رئيس جامعة الأقصر، بتقديم التهنئة لأبنائه الطلاب بالعام الجامعي الجديد متمنيًا لهم النجاح والتوفيق وهنأهم باختيارهم لكلية الفنون الجميلة التي ارتبط اسمها بالفن والجمال، كما أشار إلى أن هدف الكلية هو خدمة المجتمع وتعاونها في خدمة مجتمع الأقصر، ووجه بضرورة التعاون من أجل الوصول إلى الأرتقاء بالكلية والعمل علي تطويرها بما يليق بمكانتها وطلابها، كما أوصي الطلاب بتحقيق حلم أهاليهم من خلال تفوقهم في دراستهم وأن يتحملوا المسئولية لانهم انتقلوا من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية التي تعد اللبنة الأولي لبناء شخصيتهم.

وأكد رئيس الجامعة، فى كلمته، علي أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب في المجالات والأنشطة المختلفة بما يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، وأن مكتبه مفتوح دائما لتلقى أى اقتراحات أو شكاوي من الطلاب، كما وعدهم بتذليل كافة العقبات أمامهم للوصول إلي أعلي جودة تعليمية ممكنة، وقدم دليل الطالب لكل الطلاب بالكلية والذي يضم كل المعلومات التي تهم الطالب عن كلية الفنون الجميلة.

وعقب ذلك انطلقت فعاليات الحفل بفقرة انشاد دينية إسلامية مع ترانيم مسيحية أعدها وقدمها مجموعة من طلبة وطالبات الكلية، ثم فقرة مدح للنبي محمد صلي الله عليه وسلم، وبعد ذلك قام الطلاب بتقديم عرض مسرحي وفقرات غناء وشعر وفقرة الساحر وفقرة التنورة وفقرة رسم، وفي نهاية الحفل اهدي الطلاب رئيس الجامعة بورتريه يضم صورته مرسومة برسوم الفحم .



الوقوف للسلام الوطنى خلال احتفالية استقبال الطلاب الجدد



حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة



رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد



طلاب الكلية يهدون رئيس الجامعة بورتريه يضم صورته مرسومة برسوم الفحم



فقرات خلال الاحتفالية بالكلية