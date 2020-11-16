وقال "جروجبا" (42 عاما) - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ورسالة عبر حسابه الشخصي ب(الفيسبوك)، حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الاثنين - إنه "في هذا اليوم من الاحتفال بالسلام في بلدنا الغالي، أتضامن مع كافة الخطوات والمساعي الرامية لإحلال السلام في بلادي".

واعرب "دروجبا" عن خالص تعازيه لجميع شعب كوت ديفوار في ضحايا أعمال العنف التي اندلعت في الآونة الأخيرة.. مشددا على ضرورة إحلال السلام في البلاد.

يذكر أن لجنة انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم كانت قد رفضت ترشح "ديديه دروجبا" لرئاسة الاتحاد.

