حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات من شوارع مدينة مرسى مطروح .. صور

مطروح فريق المحافظات

شن مركز ومدينة مرسى مطروح بالتعاون مع شرطة المرافق اليوم الاثنين، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بوسط مدينة مرسى مطروح تنفيذ لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة إعادة الشكل الحضارى ومنع أى إشغالات أو تعديات مع تيسير حركة السيارات والمواطنين بشوارع مرسى مطروح مع التزام الباعة وأصحاب المحلات بالأماكن المخصصة لهم والتنبيه المسبق قبل تنظيم حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشارع المطروحى.

وكان مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله قد نظم حملة لازالة الاشغالات صباح اليوم الاثنين بالتعاون مع شرطة المرافق و تنبيه جميع أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم التعدى على الأرصفة، مع إزالة كافة الإشغالات أى مخالفات أو تعديات واتخاذ كافة الإجراءات مع توقيع المحاضر القانونية اللازمة ضد أى تجاوزات أو مخالفات، والتشديد على التزام أصحاب المحال بالنظافة والحفاظ على المظهر الحضارى والصحة العامة ووضع سلات لتجميع القمامة.



جانب من حملة ازاله التعديات والإشغالات



جانب من حملة ازاله التعديات



جانب من حملة ازاله التعديات والإشغالات