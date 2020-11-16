حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

‏شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكل مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري الفقهاء القبلية، والقن، وسد خميس، والقصابي، والروضة، وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة العامة بكل الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالمدينة والقرى.

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين بجميع أنحاء المدينة، والقري، بالإضافة إلي متابعة أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بقرية السالمية، وتابع المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، استمرار أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب الفرد الخامس، ورفع المفاتيح من الأعمدة وعمل الصيانة اللازمة وتركيب كشافات ليد بالمدينة، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم.

من ناحية أخرى عقد اللواء أشرف موافي ، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ ، اجتماعاً، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، لتعظيم دور الإشغالات بمجلس مدينة كفر الشيخ ،ورفع جميع المخلفات بشرق وغرب العاصمة بالتعاون مع شرطة المرافق.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء رضا النويشي، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعقيد أحمد عبد السلام، رئيس قسم المرافق، ورؤساء أحياء غرب وشرق مدينة كفر الشيخ.