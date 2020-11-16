حمزة رضوان مديرًا لتعليم شمال سيناء و"بيومى" وكيلا للمديرية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه صدر قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وصدق عليه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بتكليف حمزة أمين رضوان مديرا لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وخالد محمد بيومي وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقرار الوزارى رقم 218 / 2020م.

وأكد حمزة رضوان، مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء مواصلة الجهود لخدمة التعليم بشمال سيناء .

يذكر أنه سبق وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن استمرار تأجيل الدراسة في مدارس 4 قرى ببئر العبد لمدة أسبوعين آخرين حفاظا على الطلبة والطالبات في تلك المدارس.

وأكد المحافظ خلال اجتماعه مع مديري المدارس بقري قاطية واقطية والمريح والجناين بإدارة بئر العبد التعليمية لمناقشة الوضع الحالي لعدد من مدارس بئر العبد ، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم، الشيخ محسن ابو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، سليمان شميط مدير ادارة بئر العبد التعليمية.. أنه تم استمرار تأجيل الدراسة في عدد ١٧ مدرسة بإدارة بئر العبد التعليمية.

وأشار المحافظ الى استمرار تأجيل الدراسة لحين قيام قوات الحماية المدنية بتطهير تلك المدارس من اي أجسام غريبة، بجانب تطهير الطرق المؤدية اليها، حفاظا على الطلبة والطالبات، علي أن تبدأ الدراسة في المدرسة التي يتم تطهيرها او لحين انتهاء فترة الاجازة الاستثنائية أيهما اقرب.

وشدد المحافظ علي سرعة استبدال الأثاث الذي اضير في تلك المدارس بسبب الأحداث التي شهدتها قري بئر العبد، بجانب اتخاذ الإجراءات الادارية نحو العهد الشخصية للعاملين بالمدارس، والتي فقدت او تلفت خلال تلك الأحداث.