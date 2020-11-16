حرامى شقق.. ضبط عنصر إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بالقطامية

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تمكنت مباحث القاهرة ، من ضبط عنصر إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن واعترف بارتكاب 5 وقائع بالقطامية .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام (سائق - مقيم بدائرة قسم – له معلومات جنائية) بارتكاب العديد من وقائع سرقات المساكن.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته "مفك حديدى"، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأضاف بارتكاب ( 5 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.