جبران باسيل يعلن استعداده ترك الحياة السياسية حال إثبات فساده

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية اللبناني الأسبق، جبران باسيل، استعداده ترك الحياة السياسية في حال إثبات فساده، خلال حواره مع قناة العربية الحدث كما اتهم جبران باسيل المتظاهرين في "17 تشرين" بمحاولة اغتياله سياسيا.

وقال وزير الخارجية اللبنانى الأسبق، إن الشعارات التي رُفعت ضده من المتظاهرين اللبنانيين تخدم دول فى الخارج.

وتابع جبران باسيل: "لا أريد أن يكون حزب الله كيانا خاصا، معلنا عن رفضه لتدخلات حزب الله في سوريا واليمن والعراق وغيرها من الدول".

وأقر جبران باسيل، بأنّ اتفاق "مار مخايل" مع حزب الله فشل بإقامة دولة لبنانية، متابعا: نحن لا ننتمي إلى محور حزب الله.