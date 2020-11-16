جامعة سوهاج تناقش مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات التحول الرقمى

سوهاج ـ محمود مقبول

اجتمع اليوم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع أعضاء اللجنة المشكلة من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وهم الدكتور محمد خفاجي والدكتورة رشا محمد والمهندس احمد امين والمهندس هشام صقر لتقييم قدرات الجامعة للتحول لجامعة ذكية، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وامناء الجامعة ومسئولى مركز المعلومات، ومديرى وحدات الجودة ووحدة القياس والتقويم.

وفي بداية كلمته اشاد رئيس الجامعة بأهمية التحول الرقمي وضرورة استخدام الأساليب المبتكرة في التعليم والتعلم والتي تتوافق مع استراتيجية مصر 2030‪ واهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم العالي وفقًا لمتطلبات العصر والثورة التكنولوجية على مستوى العالم، ووضع خطة زمنية لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية على المستوى التعليمى والإداري، مضيفاً ان هذا التحول سيكون له أثر إيجابي كبير على مخرجات التعليم وإثراء معرفة الطلبة والخريجين وجميع العاملين بالجامعة، وذلك لمواكبة رؤية مصر الداعمة للإبتكار مع تسخير أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم لخدمة العملية التعليمية والبحثية..

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من الزيارة والتي تستمر علي مدار 3 ايام هو تشخيص للوضع الراهن بالجامعة وعرض شامل لمختلف التطبيقات والتقنيات ونظم المعلومات المستخدمة فى الجامعة، والمجهودات التى تمت والخاصة بميكنة الخدمات التعليمية والإدارية، بالاضافة الي تحديد نقاط الضعف والقوة، ومناقشة أهداف الجامعة ورؤيتها للتحول إلى جامعة ذكية وخططها للتحول الرقمى، والتحديات التي تواجهها.

وخلال الاجتماع عرض كلاً الدكتور محمد خفاجي من المجلس الاعلي للجامعات والمهندس احمد امين وهشام صقر من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات شرح تفصيلي لنموذج التحول الرقمى وتوضيح مفهوم الذكاء والمرتبط بشكل أساسى باحتياجات كل جامعة، وعرض SURA model لتوضيح الفكرة والإجراءات اللازمة لتطبيقها، و الوقوف على القدرات الحقيقية والإمكانيات وكيفية المساعدة لتطويرها والتحول التدريجى لجامعة ذكية والعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعة.