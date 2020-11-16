جامعة بنى سويف تدشين كيان "طلاب من أجل مصر" للعام الدراسى الجديد .. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، احتفالية تدشين كيان "طلاب من أجل مصر" للعام الدراسى الجديد 2020/2021 بمسرح الجامعة، بحضور الدكتور أحمد فاروق المنسق العام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيديو لإنجازات كيان "طلاب من أجل مصر" للعام الدراسى الماضي، والدعم المقدم من الدكتور منصور حسن والفعاليات التى قام بها الطلاب لمساعدة زملائهم داخل كافة الكليات.

ورحب الدكتور منصور حسن خلال كلمته بأعضاء هيئة التدريس والطلاب الجدد المنضمين إلى الكيان هذا العام، مؤكدا حرص الجامعة على تنوع الأنشطة والفعاليات التى تهم الطلاب، إيمانا من الجامعة بأهمية دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى اكتشاف مواهبهم.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب بضرورة المشاركة فى توعية زملائهم داخل الجامعة وخارجها بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية للوقاية منه، وأن يكون هناك دورا لهم لعرض المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة داخل المحافظة وخارجها والتصدى لكافة الشائعات والأفكار الهدامة لأنهم الوسيط ما بين الجامعة والمواطن.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن مكتبه مفتوح دائما لكل طلاب الجامعة لعرض أفكارهم ومقترحاتهم للجامعة لما يتم تقديمه من خدمات تعليمية لهم بكافة الكليات.

وأثنى الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لكيان طلاب من أجل مصر على الدور والدعم الذى يقوم به الدكتور منصور حسن لدعمهم ولزيادة أنشطتهم، مؤكدا أن الكيان هو كيان اجتماعي، خدمي، تطوعى والهدف منه نشر ثقافة التطوع والمسئولية المجتمعية وتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل، بحيث يكون لهم دورا فعال فى المجتمع، ويهدف الكيان إلى توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفى نهاية الاحتفالية كرم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن العام الماضي.



تدشين كيان طلاب من أجل مصر



تدشين كيان طلاب من أجل مصر



تدشين كيان طلاب من أجل مصر



تدشين كيان طلاب من أجل مصر



تدشين كيان طلاب من أجل مصر



تدشين كيان طلاب من أجل مصر



تدشين كيان طلاب من أجل مصر