جامعة أسوان تستضيف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع الأزهر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح - صلاح المسن

انطلقت اليوم الاثنين بمسرح جامعة أسوان، فاعليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذى أطلقه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمى، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، والشيخ على خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور أسامة الحديدى مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، ونواب وعمداء وأساتذة جامعة أسوان.



أثناء المؤتمر

بدأت الفاعليات بالسلام الجمهورى ثم آيات من القرآن الكريم، وفى كلمته رحب الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، بالحضور ووجه رئيس الجامعة شكره وتقديره للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتحدث عن أهمية دور الأزهر الذى ينشر وسيطة وسماحة الدين الإسلامى ليسعد الإنسان ويحرره من الاستبعاد وتبنى الأزهر لمختلف القضايا ومحاربة فكر الإرهاب وإرساء مبدأ الحوار مع من نتفق ومع من نختلف ويبذل الأزهر الشريف جهودا مضنية من أجل ترسيخ ثقافة المحبة والرحمة والسلام والحوار بين الناس .



الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان

وأشار رئيس جامعة أسوان، إلى أهمية الحوار المجتمعى والدينى والثقافى بين جميع المؤسسات ونبذ كل أسباب التعصب و الكراهية ولقد حان الوقت أن نتعامل مع المشكلات والقضايا التى تواجه أمتنا وأخطرها على الإطلاق قضايا التفكير وتداعياته، والعمل على تحقيق السلام للبشرية جمعاء .



الشيخ على خليل الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

ومن جانبه، أوضح الشيخ على خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال كلمته، بأن الأزهر يقوم بدوره التعليمى والتثقيفى اتجاه المجتمع والعمل على معالجة القضايا المجتمعية من خلال لجنة الفتوى الإلكترونية ولجنة لم الشمل لاعادة اللحمة والمودة لفئات المجتمع والذى يعود بالنفع على الجميع ويستهدف البرنامج مرحلة التعليم ما قبل الجامعى ومرحلة التعليم الجامعى ومرحلة المقبلين على الزواج والمتزوجين للحفاظ على سلامة الاسرة وكيفية اختيار الشريك .



الطلاب الحضور

وقال الدكتور أسامه الحديدى، مدير المركز العالمى الفتوى الإلكترونية، إن هذه الفعاليات يأتى ضمن المبادرات العديد التى يطلقها الأزهر الشريف ويسعى من خلالها إلى تنشئة وبناء الأسرة المصرية، والعمل على تعزيز أواصر الترابط بين أفرادها، والتأكيد على دورها فى بناء مجتمع آمن يسودها المحبة والتسامح.



الطلاب الحضور

وتابع الدكتور مجدى محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، بأن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بدأ اليوم ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الجارى وذلك لفتح حوار ونقاش للرد على تساؤلات الطلاب واستفساراتهم فى مختلف القضايا الأسرية والمجتمعية، ودار حوار نقاشى فى ختام الجلسة بين الطلاب الحضور.



جانب من الجلسة الحوارية