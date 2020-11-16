اليوم السابع
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"تيجراى" تحث الأمم المتحدة على إدانة الاعتداءات "الفظيعة" لإثيوبيا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:46 ص
"تيجراى" تحث الأمم المتحدة على إدانة الاعتداءات "الفظيعة" لإثيوبيا رئيس تحرير جبهة تيجراي
كتب سمير حسنى

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حث رئيس تحرير جبهة تيجراي ، دييرتسيون جيبريمكاييل، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على إدانة الاعتداءات "الفظيعة" للقوات الإثيوبية بالإقليم الذى يشهد اشتباكات بين الحكومتين الفيدرالية والمحلية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وكشف دييرتسيون جيبريمكاييل، رئيس جبهة تيجراي، عن امتلاك الجبهة صواريخ بعيدة المدى، متعهدا باستخدامها عند الضرورة، واتهم رئيس جبهة تيجراي، في تصريحات صحفية، إريتريا بحشد فرقا عسكرية على حدود الإقليم، مؤكدا القدرة على الصمود في الحرب الحالية حتى النهاية.

كان زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية قال إن قواته تقاتل قوات إريترية إلى جانب القوات الإثيوبية "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية إن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة ليل السبت، مؤكدا أن قواته لم تقصف مدينة مصوع الإريترية.، وقال زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية إن قواته تقاتل "16 فرقة" من فرق الجيش الإريتري.
 

 


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إقليم تيجراي

العنف في اثيوبيا

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