اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 06:43 م
خالد صلاح
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تونس تنقذ 24 شخصًا بعد تعطل قاربهم أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 06:21 م
تونس تنقذ 24 شخصًا بعد تعطل قاربهم أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إنقاذ مهاجرين غير شرعيين
أ ش ا

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن قوات خفر السواحل أنقذت، اليوم، الاثنين، 24 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب تعطل محركه في عرض البحر، وذلك شمال شرقي (ولاية صفاقس).
 
 
وأفادت وزارة الدفاع التونسية - في بيان - بأنه من بين المهاجرين سبع نساء، تتراوح أعمارهم بين 14 و36 سنة، مضيفة أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين أقروا بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس ليلة أمس، بنية اجتياز الحدود البحرية والهجرة إلى أوروبا.
 
 
وأضاف البيان أنه تم التوجه بهولاء المهاجرين إلى ميناء ولاية صفاقس، وتم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

وزارة الدفاع التونسية

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