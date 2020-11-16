تعيين هشام منير مديرا عامًا لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن صدور قرار من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بتعين هشام منير مديرا عاما للتربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر بعدما كان يتولى منصب قائم باعمال مدير المديرية .

وهنأ العاملين بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر، هشام منير على منصب المدير العام رسميا بعد صدور القرار، وتقدم مدير التربية والتعليم بالشكر والتقدير للقيادات السياسية والتنفيذية والمتمثلة فى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على ثقتهم وإصدار قرار بتوليه منصب مدير عام لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

كان شهد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الأربعاء الماضى تكريم أول دفعة لخريجى التلمذة الصناعية بمدرسة التربية الفكرية بالغردقة، وتسليمهم شهادات التخرج .

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم كلا من محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية ورضوى فوزى مدير إدارة التربية الخاصة حيث قام بتكريم كلا من الطلاب محمد عباس توفيق، ومصطفى السيد حسن، وعبد الرحمن محمد عبد اللاه، أحمد شحات حسن، وفاروق ماهر محمد متولي.

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بتفقد المدرسة على هامش التكريم فى حضور منى رشوان موجه الإعاقة الذهنية، وأثنى على نظافة المدرسة والإهتمام بالطلبة وطريقة رعايتهم كما وعد بحل أى مشكلة تعوق سير العملية التعليمية.