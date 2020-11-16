تعيين أحمد سعد مديرا لمنطقة لتأمين الصحى بالمنيا

وعقد الدكتورأحمد سعد إجتماعه الأول بعد توليه مهام منصبه الجديد كمدير عام للتأمين الصحي فرع المنيا بالكوادر الطبية داخل مستشفى سوزان للتأمين الصحي بالمنيا وبإدارة المستشفى، لوضع خطة لتحسين سير العمل بالمستشفى والآداء الطبي وكيفية التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " خلال الموجة الثانية.

يذكر إن الدكتور أحمد سعد سيد كامل كان يعمل إستشاري ورئيس قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوزان للتأمين الصحي، ثم تولى قيادة مستشفى سوزان للتأمين الصحي لمدة عامين ونصف تقريبًا، ثم تولى قيادة فرع المنيا للتأمين الصحي.