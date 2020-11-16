تعليم كفر الشيخ تترأس لجان الأتوبيس الطائر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

كفر الشيخ محمد سليمان

ترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، لجان الأتوبيس الطائر، للمرور المفاجئ على الإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامه الويشي ، المدير العام للتعليم العام ، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة ، ومصباح عسكر،تنسيق المتابعة ،ولجان من موجهين و موجهي العموم ، وتوجيه مالي،وتنسيق الإداريين، وعدد من أعضاء الأقسام المتعددة بالمديرية.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، انتظام العمل بإدارة سيدي سالم التعليمية ، وتابعت اللجان مدارس،المدرسة الثانوية للبنين، والمدرسة الثانوية للبنات ، والمدرسة الثانوية التجارية للبنين ، والتجارية للبنات ، ومدرسة الشهيد مختار الابتدائية ،ومدرسة الشهيد عبد القادر الابتدائية ، ومدرسة اللغات ، والاعدادية بنين ، والاعدادية بنات، ومدرسة الأندلس الخاصة .

وأثنت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على الطلاب والعاملين بالمدارس ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية ، من ارتداء كمامات ، وتباعد اجتماعي ، مؤكدة أنها وجهت مدراء الإدارات واللجان بمتابعة المدارس، وإرسال التقارير اليومية لمكتبها لمتابعة انتظام العملية التعليمية،مشيرة إلى أنها لم تكتف بتلقيها تلك التقارير فقررت التوجه للمدارس والإدارات على رأس لجان للوقوف على أرض الواقع خلال الجولات الميدانية التي ستكون شبه يومية.

كما ترأست الدكتورة بثينة كشك ،وكيل الوزارة ، لجنة الموارد البشرية ،لاختيار عدد من وكلاء الإدارات التعليمية، من بين33 متدقماً من العاملين بالتربية والتعليم، والراغبين في شغل الوظيفة.

وتشكلت اللجنة بقرار اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ برئاسة الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،وبعضوية كلا من الدكتور طارق عمارة نائب رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية ، ورئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور سمير قطب، أستاذ أصول التربية بجامعة كفرالشيخ ،ويوسف البسيوني ،مدير إدارة قلين التعليمية ، ممثلا لنقيب المعلمين، و إيمان الاودن، مدير عام التنظيم والإدارة،و علاء فوقى محمود ، مدير عام التفتيش المالى والادارى بديوان المحافظة ،و بدر حلمى، كبير باحثين قانونيين بالشئون القانونية بالمحافظة ،وابراهيم خضر ،مدير عام الشئون المالية والإدارية ،و الدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام ،و سعد كامل مدير إدارة الشئون القانونية بديوان المديرية ،وأمانة سر محمد عبد الوهاب مدير إدارة تنسيق الوظائف بديوان المديرية،و عبد الفتاح نصار ،و عزت صابر ، بإدارة تنسيق الوظائف.