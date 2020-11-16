"تعليم قنا": المدرسين المصابين بكورونا فى إجازة رسمية ولم يخالطوا الطلاب

قنا- وائل محمد

قال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن معلمة توفت وأصيب 6 آخرين بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء العام الدراسى 2020 – 2021 وأن أغلب الإصابات كانت فى فترة الإجازات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المدرسة التى توفيت كانت محتجزة داخل مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، وأنها أصيبت بكورونا فى منزلها، وحالتها الصحية تدهورت وتوفيت.

وبخصوص باقى المدرسين المصابين والبالغ عددهم حوالى 6 إصابات، قال خالد، إن الإصابة تمت فى منازلهم، وليسوا مخالطين للطلاب لأنهم كانوا فى إجازات رسمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى أن حالات الكورونا التي تظهر في المنشآت التعليمية يتم التعامل معاها وفق برتوكول وزارة الصحة بعزله في المنزل بمجرد شعوره بالأعراض.