تعقيم وتطهير المدارس والمعاهد الأزهرية للوقاية من "كورونا" بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية والمنشآت التعليمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا مؤكداً على ضرورة التزام الجميع بارتداء الكمامة الواقية قبل الدخول للمنشآت التعليمية والأماكن المغلقة ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات حرصاً على سلامة الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، تابعت الأستاذة ثناء فوزى رئيسة حى ثان الزقازيق تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدرسة الشهيد أحمد وحيد بمنطقة فلل الجامعة بنطاق الحي.

وقام المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينه بلبيس بمتابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا شملت أعمال تطهير وتعقيم بمدارس (كفر ايوب الإعدادية -نوبه الإعدادية - الشهيد مصطفي - عيسي الابتدائية - أنشاص الرمل الابتدائية - احمد جاد الله الابتدائية بأولاد سيف - الزوامل الابتدائية - اولاد مهنا الابتدائية والإعدادية المشتركة) للتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وتفقد المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير المدارس بنطاق المركز شملت مدارس (منزل ميمون ب٣- كفر النصيري ب - كفر النصيري ع - ابوعليوة ب- الوطنية ب-صلاح سالم ب) للتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينه أبو حماد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية (بمدرسة البوز التابعة للوحدة المحلية بطويحر - ومدرسة الثمانية الابتدائية التابعة للوحدة المحلية بقرية النصر بالملاك - السلام بكفر ابو نجم - الشهيد محمد فريد بقرية منشأة العباسية - الشهيد احمد رجب للتعليم الأساسي - كفر العزازي للتعليم الاساسي) وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتعليمية بأبو حماد للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا.

وقام محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمرور علي المدارس (الزقازيق الثانوية بنين – الفندقية - الوادي-النحال) وتم التنبيه علي الاهتمام بتكثيف اعمال النظافة والتطهير والالتزام بارتداء الكمامات الواقية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي داخل المدارس لتقليل فرصه انتقال العدوي بفيروس كورونا.

كما قام المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة اولاد صقر بالمرور علي مدارس ( الثانوية التجارية - الإعدادية بالصوفية ) وتم التنبيه باستمرار اعمال النظافة وارتداء الطلاب واعضاء هيئة التدريس للكمامات الواقية حفاظاً علي صحة المترددين علي المنشآت التعليمية.

وتوجه المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينه ديرب نجم الي مدارس (الدواشنه للتعليم الاساسي - الاعدادية المشتركة بأكوة - العصايد الابتدائية - الشهيد محمد اشرغ الابتدائية - علاء الريس الاعدادية) للتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية ومتابعة أعمال النظافة والتطهير وارتداء الكمامات الواقية حفاظاً على صحة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.



تعقيم وتطهير المدارس والمعاهد الأزهرية



تعقيم وتطهير المدارس



تعقيم وتطهير المدارس والمعاهد الأزهرية



تعقيم المدارس للوقاية من كورونا بالشرقية



تعقيم وتطهير المدارس والمعاهد الأزهرية للوقاية من كورونا بالشرقية



تطهير المدارس والمعاهد الأزهرية للوقاية من كورونا بالشرقية



تعقيم وتطهير المدارس والمعاهد الأزهرية للوقاية من كورونا بالشرقية