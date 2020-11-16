تعرف على اجتماع متابعة تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد برئاسة اجتماع متابعة تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير العشوائيات بنطاق محافظة الدقهلية، بحضور مسئولو الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات القائمة على التنفيذ، ومسئولو صندوق تطوير العشوائيات، وقد تم خلال الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الفنية والمالية لأعمال المشروع وما تم انجازه فى المناطق العشوائية فى كل من منطقة سندوب بالمنصورة، ومنطقة سوق ستوته بين " ش محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم الثانوية ، ومنطقة وسط المدينة ببلقاس.

تقرر خلال الاجتماع إزالة كافة المعوقات المتعلقة بقطاعات المرافق لإتمام الأعمال الجارية وسرعة التنفيذ للتطوير بمناطق المشروع كما تقرر إنهاء كافة المستخلصات بكافة الأعمال التى تم تنفيذها للحصول على دفعة تمويل جديدة وكذا قيام لجنة الإشراف الميدانى على أعمال المشروع بالمتابعة المستمرة والتعامل الفورى مع اية معوقات بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية.

كما أكد الاجتماع على ضرورة التزام الشركة القائمة على التنفيذ بجدول زمنى تفصيلى بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة الإشراف، وفقا لبرنامج محدد للانتهاء بالكامل من مشروعات التطوير المشار إليها، وضرورة الالتزام بالمخططات المعدلة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والوصلات المنزلية لمياه الشرب، وكذا حنفيات الحريق بمناطق التطوير فى المواقع المشار إليها.

وقالت السكرتير العام أن المحافظ يؤكد على اهمية التنسيق التام مع كافة قطاعات المرافق لتيسير أعمال التنفيذ بمواقع التطوير، كما أكد على إعداد تقارير أسبوعية عن الأعمال التى تتم ومتابعة الأعمال بمواقع التطوير على الطبيعة من قبل لجنة الاشراف على المشروع.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الإسكان ورئيس حى غرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة بلقاس، ورئيس ومسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى العشوائيات، والعقود، والشئون القانونية والمرافق، ومياه الشرب، والتخطيط، والشئون الهندسية، والمتابعة.