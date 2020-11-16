تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر بمدينة بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، مشروع تطوير مستشفى الصدر بمدينة بنى سويف، ضمن خطة الدولة التى تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى، وضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا، وتحسبًا لحدوث موجة ثانية من الفيروس.

وتابع نائب المحافظ أعمال التطوير الجارى تنفيذها والتى تتضمن إنشاء عناية مركز بطاقة 25 سريرا، بالإضافة إلى تطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سريرًا ليصل إجمالى الأسرة إلى 100 سرير، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه، والإيجابى بالفيروس، فضلاً عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى فى تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرًا مهمًا من مكونات المنظومة الصحية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتمت مناقشة بعض المقترحات الخاصة برفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالمستشفى من خلال تنفيذ حلول فنية وهندسية، حيث يتم دراسة إنشاء بيارة صغيرة داخل المستشفى لتجميع مياه الصرف ورفعها باستخدام طلمبة رفع وتوجيهها إلى شبكة الصرف الرئيسية.

وشدد عاصم سلامة على تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم فيما يتعلق بتسريع وتيرة الأعمال، والانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري، طبقا للجدول الزمنى للتنفيذ، خاصة أن المستشفى تحظى بأهمية كبيرة فى ظل الظروف الحالية والتى تتطلب الاستعداد الكامل للمنظومة الصحية، تحسبا لموجة ثانية من الفيروس، مع أهمية رفع درجة الاستعدادات القصوى وتوفير التهيئة اللازمة لمكونات المنظومة والعمل بالروح التى سادت المنظومة خلال مجابهة الموجة الأولى من الفيروس والتى تم تجاوزها بنجاح.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة كل من الدكتور أحمد بغدادى مدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة، واللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والدكتور إفرام ماجد مدير مستشفى الصدر، وبعض التنفيذيين المعنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى

تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر بمدينة بنى سويف



رفع كفاءة مستشفى الصدر بمدينة بنى سويف



مستشفى الصدر بمدينة بنى سويف



تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر بمدينة بنى سويف



تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر