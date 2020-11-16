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تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا فى سوريا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:31 م
تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا فى سوريا كورونا
كتب أحمد عرفة

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سجلت سوريا مستوى جديدا مرتفعا في إصابات كورونا إذ توفيت خمس حالات، وأضيفت 75 إصابة جديدة للإصابات المسجلة فى البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الصحة السورية أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 350 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 6759، بينها 2759 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 45 حالة اليوم.

وتوزعت معظم الإصابات الجديدة في مدينة اللاذقية حيث تم تسجيل 25 إصابة فيها، تلتها حمص بـ 24 إصابة، و9 في درعا، و7 في حماة، و5 في دمشق، و4 في حلب، وإصابة واحدة في طرطوس.


سوريا

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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