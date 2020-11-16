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تسجيل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:35 م
تسجيل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو موسكو
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيلها 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو، مقابل 72 أمس الأحد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روس بوتريب نادزور" عن إجراء أكثر من 69.1 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم روسيا، وذلك منذ بداية انتشار الوباء في مارس الماضى.

وأفاد بيان للهيئة الروسية اليوم الاثنين، بأنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط إجراء 534 ألف اختبار للكشف عن الفيروس التاجي، وأن 458 ألفا و641 شخصا فى عموم البلاد ما زالوا تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

يذكر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، تخطى 1.9 مليون إصابة، فيما تجاوزت الوفيات 33 ألفا، وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجارى.

 

 

 


موسكو

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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