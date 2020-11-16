تسجيل 3316 إصابة و94 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 3316 إصابة و94 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين بلغ مستويات ذروة الجائحة في أبريل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3316 شخصا، ليصل إلى مستوى 417594 حالة.

وهذه الحصيلة هي الأكبر منذ أواخر أبريل، وتشير إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس والذي بلغ في 13 نوفمبر 3045، وفي 14 نوفمبر 3116، وفي 15 نوفمبر 3223.