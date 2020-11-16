تسجيل 27354 إصابة و504 وفيات بفيروس كورونا فى إيطاليا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 27354 إصابة و504 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الصحة الإيطالية، أن انخفاض الإصابات اليومية يعود لعدد الفحوصات التي أجريت يوم أمس الأحد، مبينة أنه تم إجراء 152663 فحص فى اليوم الماضى مقابل 195275 فحص فى اليوم السابق، حيث بلغ عدد الإصابات فيه 33979.

ويعتقد أن إيطاليا هى أول دولة غربية يصل إليها الفيروس، وشهدت 45733 حالة وفاة بكورونا منذ ظهوره في فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا التى سجلت 1.206 مليون حالة.