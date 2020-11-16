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تسجيل 21363 إصابة و213 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:59 م
تسجيل 21363 إصابة و213 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيلها 21363 إصابة و213 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21363، ليصل إلى مستوى 1390681 حالة.

وتشير هذه الحصيلة، إلى انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى بريطانيا، بعد أن سجلت البلاد يوم 12 نوفمبر 33470 حالة، وفى 13 نوفمبر 27301، وفى 14 نوفمبر 26860، وفى 15 نوفمبر 24962.


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