ترامب يهاجم الديمقراطيين ووسائل الإعلام بسبب الانتخابات: لن نسمح لهم بسرقتها

كتبت رباب فتحى

هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الديمقراطيين مرة أخرى على تغريدة على موقع تويتر، وقال: "إن الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين يحاولون، بالعمل مع شريكهم، وسائل الإعلام المزيفة، سرقة هذه الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك". وقال إنهم سيملأون المحاكم ولكن "لن ندع ذلك يحدث".

وأضاف في تغريدة أخرى: "سوق الأسهم يقترب جدًا من 30000 على أخبار اللقاحات الجديدة. فعالية تقدر بـ 95٪". وأضاف ترامب: "للأسف تتعرض الدول الأوروبية لضربات من فيروس الصين. الأخبار الكاذبة لا تحب الإبلاغ عن هذا!".