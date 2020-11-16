اليوم السابع
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ترامب يهاجم الديمقراطيين ووسائل الإعلام بسبب الانتخابات: لن نسمح لهم بسرقتها

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 06:29 م
ترامب يهاجم الديمقراطيين ووسائل الإعلام بسبب الانتخابات: لن نسمح لهم بسرقتها دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الديمقراطيين مرة أخرى على تغريدة على موقع تويتر، وقال: "إن الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين يحاولون، بالعمل مع شريكهم، وسائل الإعلام المزيفة، سرقة هذه الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك". وقال إنهم سيملأون المحاكم ولكن "لن ندع ذلك يحدث".

وأضاف في تغريدة أخرى: "سوق الأسهم يقترب جدًا من 30000 على أخبار اللقاحات الجديدة. فعالية تقدر بـ 95٪". وأضاف ترامب: "للأسف تتعرض الدول الأوروبية لضربات من فيروس الصين. الأخبار الكاذبة لا تحب الإبلاغ عن هذا!".


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