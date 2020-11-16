ترامب: إعادة الفرز الوهمى الجارية في جورجيا لا تعنى شيئا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن إعادة الفرز الوهمى الجارية فى جورجيا لا تعنى شيئا لأنهم لا يسمحون بالنظر فى التوقيعات والتحقق منها، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، هجومه على نظام التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: نظام التصويت "دومينيون" أدار انتخابات مزورة".

وكرر ترامب انتقادات لنظام "دومينيون" وهى الشركة الخاصة ببيع أجهزة وبرامج للتصويت فى الولايات المتحدة ودول أخرى، والتى تأسست فى تورنتو بكندا فى 2002 قبل أن تنتشر بشكل كبير فى الولايات المتحدة، وتقوم أجهزة الشركة بفحص ومسح بطاقات الاقتراع بعد اختيار الناخبين لمرشحهم.