اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: إعادة الفرز الوهمى الجارية في جورجيا لا تعنى شيئا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:01 م
ترامب: إعادة الفرز الوهمى الجارية في جورجيا لا تعنى شيئا ترامب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن إعادة الفرز الوهمى الجارية فى جورجيا لا تعنى شيئا لأنهم لا يسمحون بالنظر فى التوقيعات والتحقق منها، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، هجومه على نظام التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: نظام التصويت "دومينيون" أدار انتخابات مزورة".

وكرر ترامب انتقادات لنظام "دومينيون" وهى الشركة الخاصة ببيع أجهزة وبرامج للتصويت فى الولايات المتحدة ودول أخرى، والتى تأسست فى تورنتو بكندا فى 2002 قبل أن تنتشر بشكل كبير فى الولايات المتحدة، وتقوم أجهزة الشركة بفحص ومسح بطاقات الاقتراع بعد اختيار الناخبين لمرشحهم.

 


ترامب

بايدن

انتخابات

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة