تحصيل 522 مليون جنيه من مخالفات التصالح على مستوى محافظة سوهاج

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء شهدت خلال الأيام الماضية إقبالا كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين، وخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح، والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف المحافظ أن إجمالى المبالغ المالية التى تم تحصيلها حتى الآن 522 مليون جنيه، وان إجمالى عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنين بسوهاج 485 ألف 584 طلب تصالح.

وقال "الفقى" إن كافة المراكز والمدن والأحياء أعلنت تخفيضاتها فى قيم التصالح بنسب تراوحت من 10% إلى 44 % فى بعض الأماكن للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والاستفادة من الفرصة الذهبية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.



وأشار محافظ سوهاج إلى أن هناك 14 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالوحدات المحلية لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تلقى الطلبات بالمجالس القروية تيسيرا على المواطنين، مشيراً إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمرور الدورى لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أى مشكلات قد تواجه المواطنين.

وأكد " الفقي" حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3 ) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.