تحرير 1312 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى المحافظة.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المروروالعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1312 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 411 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و58 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و78 مخالفة انتظار خاطئ وحجز11 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و139 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو36 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير31 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 35 مخالفة بيئة وتحرير34 مخالفة خط السير و34 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و57 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 76 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز7 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 28مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و66 مخالفة مواقف عشوائية و30 مخالفة طمس لوحات معدنية و37 مخالفة تحميل ركاب بالاجر و77 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 39 مخالفة زيادة التعريفة .