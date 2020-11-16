تحريات المباحث: المتهم تعدى على طفل شبرا الخيمة جنسيا 3 مرات تحت تهديد السلاح

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، في واقعة اتهام أم لجارها العاطل بالتعدي جنسيا على طفلها، 9 أعوام بشبرا الخيمة، أن المتهم تعدى جنسيا على الطفل 3 مرات، تحت تهديد السلاح.

وأدلت الأم "ف.م"، أقوالها خلال التحقيقات، مؤكدة أن الواقعة بدأت عندما كان يلعب ابنها مع أصدقائه بالشارع، واستدرجه المتهم إلى الطابق الثانى بمنزله، حيث تعدى عليه جنسيًا تحت تهديد السلاح، وهدده بالقتل إذا أخبر أحد.

وأضافت الأم، أن المتهم لم يكتف بذلك بل استغل خوف الطفل منه، وهدده بسلاح، وتعدى عليه جنسيا مرتين، وفوجئت بتغير حال طفلها في الفترة الأخيرة وكثرة بكائه، وعندما ضغطت عليه أخبرها بتهديد المتهم له ولها بالقتل إذا أخبر أحدا بالواقعة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا، من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغ من ربه منزل تتهم جارها المدعو "م ح" عاطل، باستدراج نجلها البالغ من العمر 9سنوات، وقيامة بالتعدى الجنسي عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6848 إدارى قسم اول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.