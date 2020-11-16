تجديد حبس عصابة خطف الأطفال 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم – السيد فلاح

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مركز الإسماعيلية تجديد حبس 3 سيدات ورجل 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الشروع فى خطف طفل بقرية الضبعية دائرة مركز الإسماعيلية .

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بتلقى المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية بلاغًا من أهالى الضبعية بقيامهم بضبط 3 سيدات ورجل أثناء شروعهم فى خطف طفل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه الى قرية الضبعية محل البلاغ وتبين لهم قيام الأهالى بالتحفظ على 3 سيدات ورجل بتهمة قيامهم بالشروع فى خطف طفل من القرية وأن الأهالي استجابوا لاستغاثة والدة الطفل بهم وتمكنوا من القبض على المتهمين الذين يتسولون داخل القرية.

اصطحب رئيس المباحث المتهمين وقالت والدة الطفل "الاء.م.ر" 26 عاما ربة منزل مقيمة بالضبعية دائرة مركز الاسماعيلية أنه حضر إليها المتهمون الذين يعملون فى مجال التسول وطلبوا منها مساعدة وعندما ذهبت لإحضار المساعدة لهم فوجئت بإحدى السيدات منهم تقوم بإخفاء نجلى "حمزة.م.أ" عامين ومحاولة الهرب فقمت بملاحقتهم واستغثت بالجيران وأهالى القرية وتمكنوا من ضبطهم.

وبمناقشة المتهمين تبين أنهم كل من "امل.ج.أ"58 عاما متسولة ومقيمة الضاهرية دائرة مركز التل الكبير و"زهرة.أ.م"50 عاما مقيمة نفس العنوان و"نجاة.ا.ا"42 عاما مقيمة نفس العنوان والمتهم "سعيد.ر.ح"60 عاما عاطل مقيم عزبة الزهراء دائرة مركز التل الكبير.

وببمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المبلغة والدة الطفل أنكروا قيامهم بالشروع فى خطف الطفل وأكدت تحريات المباحث صحة ماجاء فى أقوال والدة الطفل .

تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى وجهت تهمة الشروع فى خطف طفل وأصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يومًا أخرى.