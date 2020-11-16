بايدن مهاجما ترامب: يلعب الجولف ولا يعقد أي اجتماعات لمواجهة فيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: أجريت اتصالات مع عدد من أعضاء الحزب الجمهوري بالإضافة إلى سلسلة من الاتصالات مع قادة العالم الذين رحبوا بفوزي.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن: رأيت حماسة من زعماء العالم وأنا على اتصال معهم وكلنا يعرف نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية.

وأوح جو بايدن، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هو السبب في طرح الأسئلة والشك بلقاحات كورونا، موضحا أن ما يقوم به ترمب تجاه أزمة كورونا هو تصرف غير مسئول وبإمكاننا إنقاذ حياة الكثير من الناس.

وتابع جو بايدن: الأمر سيستغرق وقتا قبل اللقاح ويجب ارتداء الكمامات لأنها تنقذ الأرواح، مستطردا: نحن في قلب أزمة صحية عالمية وفي حرب مستمرة مع فيروس كورونا الذي ما زال يتربص بنا.

واستطرد الرئيس الأمريكي المنتخب: ندعو الأمريكيين إلى الالتزام بالتباعد والكمامة خلال عيد الشكر، مواصلا هجومه على ترامب قائلا: الرئيس يلعب الجولف ولا يبدي أي اهتمام، ولا يعقد أي اجتماعات لمواجهة فيروس كورونا.

وقال جو بايدن: لدينا 20 مليون شخص مهددون بفقدان منازلهم جراء الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا.