بايدن: لو نسق ترامب معنا لسهل الأمور.. وأتمنى أن يكون منفتحا قبل 20 يناير

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: علينا توفير التمويل الضروري للإبقاء على الأبطال الذين يعملون في الخطوط الأمامية، موضحا أنه ينبغي أن نجمع الديمقراطيين والجمهوريين تحت سقف واحد ونبدأ العمل لنسهم فى تعافى الاقتصاد.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن: نريد إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى سكته وإعادة فتحه بشكل آمن ومسؤول، موضحا أنه يمكن خلق ملايين الوظائف وإخراج الاقتصاد من الكساد.

وتابع جو بايدن: لا نعمل من أجل ولاية دون غيرها بل من أجل كل الولايات، موضحا أن تقديم اللقاح لنحو 300 مليون أمريكي عملية ضخمة للغاية، ومستطردا: سنحافظ على حقوق العمال ونؤمن لهم وظائف جيدة.

ولفت الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى أن الأمريكيون يريدون تعاون الجمهوريين والديمقراطيين من أجل العمل معا، متابعا: سنقدم حزمة إنقاذ ونؤمن الرعاية الصحية، ولافتا إلى أنه يجب أن يتم التنسيق الآن مع إدارة ترامب من أجل التخطيط لتوزيع اللقاح بعد توفره.

وأوضح جو بايدن، أن تعافى الاقتصاد تحد كبير والطريقة الوحيدة هي أن نعمل معا يدا بيد، مستطردا: لا نواجه الأزمة على أساس أننا من ولايات زرقاء أو حمراء بل بوصفنا أمة واحدة.

وأوضح جو بايدن، أن تفويض الشعب الأمريكى يقول لنا إنه علينا العمل معا، قائلا إنه إذا لم يكن هناك تنسيق في ما يتعلق بمواجهة كورونا فهذا يعني المزيد من الوفيات.

وقال جو بايدن: لو نسق الرئيس ترامب معنا لكانت الأمور أسهل وآمل بأن يكون منفتحا قبل 20 يناير، متابعا: سأقوم بتعيينات تسمح ببدء التنسيق بين المؤسسات والأهم هو الحصول على الإحاطات الاستخبارية.