اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:21 م
خالد صلاح
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باكستان تفرض الحظر على التجمعات العامة لتفادى الموجة الثانية من جائحة كورونا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:40 م
باكستان تفرض الحظر على التجمعات العامة لتفادى الموجة الثانية من جائحة كورونا كورونا فى باكستان
أ ش أ

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فرضت حكومة باكستان، الحظر على التجعات العامة، بما فيها السياسية، عبر البلاد، وذلك لتفادي الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
 
وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن ذلك جاء خلال اجتماع لجنة التنسيق الوطنية المعنية بفيروس كورونا المستجد الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحضور الوزراء وكبار المسئوولين الحكوميين.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني - في رسالة متلفزة موجهة إلى الشعب - إن الحظر على التجمعات العامة يعني السلامة العامة نظراً إلى عودة ظهور كورونا.
 
وأكد أن الحكومة بنفسها لن تعقد أي تجمع عام ونفس القيود يتم تطبيقها على الآخرين كذلك، في إشارة إلى أحزاب المعارضة التي تقوم بتنظيم المسيرات والاحتجاجات ضد الحكومة.
 
وأضاف أن الموجة الثانية من فيروس كورونا ضربت كثيراً من الدول بما فيها أمريكا وبريطانيا التي بدأت بفرض الإغلاق.
 
وأعرب خان، عن مخاوفه بأن الحالات المصابة بكورونا في البلاد تضاعفت أربع مرات خلال الأسبوعين الماضيين مع ارتفاع معدل الوفيات، مناشدا مجدداً الشعب بمتابعة إجراءات التشغيل القياسية والتدابير الوقائية بما فيها ارتداء الكمامات لمنع انتشار الجائحة في البلاد.
 

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