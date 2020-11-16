انهيار سما المصرى بعد حبسها سنة.. والمحامي: سنطعن بالنقض على الحكم

كتب أحمد حسنى

تعرضت سما المصرى لانهيار تام فور سماعها لحكم محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حبسها سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بتغريمها 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري، وتعرضت لحالة من الإعماء من كثرة البكاء.

وأكد المستشار أشرف ناجى محامى سما المصرى، أنه سيطعن في محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، مؤكداً ثقته في براءة موكلته.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر فى مد حبسها اليوم على قاضى المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.