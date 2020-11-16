اندلاع حريق بـ3 أحواش مواشى فى أسيوط ونفوق عدد من رؤوس الماشية

أسيوط - فريق المحافظات

اندلع حريق بـ3 أحواش بقرية عرب الأطاولة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وتم السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية. كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية عرب الأطاولة المعادى بدائرة المركز باندلاع حريق بحوش مواشى وانتقاله للأحواش المجاورة وأنباء عن خسائر مادية وعدم وقوع ضحايا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية من سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الشرطة وتمكنت من إخماد الحريق وبالفحص تبين نفوق وإصابة عدد من رؤوس الماشية .

وبسؤال الأهالى رجحوا أن يكون السبب وراء الحريق شرارة نار وانتقل للأحواش المجاورة عن طريق البوص والقش مما أدى إلى احتراق أحواش المواشى تم تحرير المحضر بالواقعة وكلفت إدارة الشئون الاجتماعية ببحث الحالات وحصر الخسائر.