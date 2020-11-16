النيابة تتسلم تحريات المباحث في اتهام أستاذة جامعية بالنصب

كتب عبد الله محمود

تسلمت نيابة الزيتون تحريات المباحث الجنائية في اتهام أستاذة جامعية بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من طلاب الثانوية العامة، وتبين أن المتهمة أوهمت المجني عليهم بتقديم منح من جامعات خارجية لهم وعقب دفع المبالغ المالية المتفق عليها تهربت منهم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب تلقي مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغات حول قيام أستاذة جامعية، بالاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من طلاب الثانوية بهدف تقديم منح دراسية في جامعات خارج مصر. وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة، وتدعى «سهام.ع.ع»، وتبين قيامها بفتح مكتب خاص بها للنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية غير مشروعة بهدف مساعدتهم عن طريق تواصلها بأحد الأشخاص في تقديم مساعدات للطلاب الحاصلين على أقل مجموع بالثانوية العامة في التحاقهم بالجامعات خارج مصر، عن طريق وسيط خاص خارج مصر بهدف والالتحاق بالجامعات الروسية والماليزية، وعثر بحوزتها على مبلغ 70 ألف جنيه، وتم اقتياد المتهمة إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5835 جنح القسم.