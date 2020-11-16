الموجة الثالثة من فيروس كورونا تصل الولايات المتحدة.. انفوجراف

وكالة الأنباء الإسبانية - أفى

وصلت إصابات كورونا اليومية في الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 140 ألفًا، مع ارتفاع أعداد الإصابات في جميع الولايات، مما أدى إلى تجاوز إجمالي حالات الوفاة 240 ألف حالة، ويخشى الخبراء أن تكون البلاد قد دخلت بالفعل في الموجة الثالثة من الجائحة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 10 ملايين و984398 إصابة بزيادة 138025 إصابة عن الحصيلة السابقة، وإن عدد الوفيات قفز إلى 245470 بعد تسجيل 660 وفاة جديدة.