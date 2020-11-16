المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى باب الشعرية

كتب عبد الله محمود-كريم صبحى

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهم بحيازة مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة باب الشعرية. وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبد الرحمن وعضوية المستشارين محمود منصور وعمرو عبد اللطيف سكرتير عصام ترك.

وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم 852 لسنة 2020 جنايات باب الشعرية، المقيدة برقم 63 حصر تحقيق کلی وسط القاهرة احراز المتهم ابو سريع شحاته " محبوس" -40 سنة جوهر مخدرة " الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار بها. وتبين من تقرير المعمل الكيماوى ا ن المضبوطات عبارة عن تسعة قطع لمادة سمراء درج بالجدول الاول - من جداول قانون المخدرات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.