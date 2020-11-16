المتهم بخطف طفلة السيدة زينب فى اعترافاته: كنت هسلمها لمسجل مقابل مخدرات

كتب سليم على

اعترف عاطل أمام نيابة السيدة زينب، متهم بخطف طفلة من والدتها أثناء شراء طعام بدائرة القسم، أنه كان يمر بجوار المطعم محل الواقعة وجد الطفلة وحدها تلهو ولم تكن والدتها معها بسبب كثرة المتواجدين بالداخل لشراء الطعام، فاستدرجها حتى سارت برفقته.

وأضاف المتهم إنه اصطحب الطفلة لمنطقة البدرشين بالجيزة حتى تم ضبطه، لافتا إلى أنه كان ينوى تسليمها لمسجل خطر يطلب منه خطف الأطفال مقابل التسول وكان يعطيه على ذلك مخدرات مقابل عمليات الخطف.

وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الخطف والإتجار بالبشر، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وتفريغها والتحفظ عليها.

كان المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة، تلقى بلاغا من محمد إبراهيم والد الطفلة «بسمة» التي تبلغ من العمر خمس سنوات يفيد بتغيب ابنته عندما خرجت لشراء طعام من مطعم فول بالقرب من المنزل ولم تعد إلى المنزل، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبسؤال شهود العيان وتفريغ الكاميرات تبين وجود شاب يرتدي كاب على رأسه بنطلون جينز وتيشرت اصطحب الطفلة لمكان غير معلوم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتوزيع مواصفات المتهم والطفلة على المحال ومواقع التواصل الاجتماعي، وعقب مرور ساعات وردت معلومات إلى المقدم أحمد سعيد من الأهالي تفيد بمشاهدة الطفلة بجوار مسجد السيدة زينب تتسول بين المارة، على الفور تم انتقال رجال المباحث وتتبع خط سير المتهم والطفلة، وتمكنوا من ضبط "أدهم ز" 20 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض إجبار الطفلة على التسول وعثر بحوزته علي سلاح أبيض .