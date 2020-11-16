اليوم السابع
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القوات الجوية الإثيوبية تستهدف مواقع بمحيط إقليم تيجراى

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 07:29 م
القوات الجوية الإثيوبية تستهدف مواقع بمحيط إقليم تيجراى اثيوبيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة روسيا اليوم فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن أن القوات الجوية الإثيوبية استهدفت مواقع بمحيط تيجراى، شمال إثيوبيا.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم رئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو اليوم الاثنين، إن أوباسانجو توجه إلى إثيوبيا، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه دول أفريقية وأوروبية من أجل التوصل إلى حل للصراع المستمر منذ ما يقرب من أسبوعين في منطقة تيجراى.

وأضاف المتحدث كينى أكينيمى "الرئيس السابق في طريقه إلى إثيوبيا الآن، لكننى لا أعرف ما الذى سيفعله هناك"، وأكد دبلوماسى فى أديس أبابا وصوله.


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