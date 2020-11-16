القضاء الجزائرى يحقق مع 19 متهما بإشعال حرائق عمدا فى الغابات بـ10 ولايات

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ألقت السلطات الجزائرية ، القبض على 19 شخصا لتورطهم في قضية إضرام النيران بغابات قوراية بولاية تيبازة يومي 6 و7 نوفمبر الجاري.

وقال كمال شنوفي وكيل الجمهورية (النيابة) بمحكمة شرشال بولاية تيبازة إن أجهزة الدرك الوطني (تابع للجيش) والأمن الوطني (الشرطة) بتيبازة باشرت إثر تحقيق قضائي عملية تحريات و تحقيقات واسعة عقب اندلاع حرائق في نفس التوقيت عبر عدد من مناطق الولاية أدت إلى وفاة شخصين وحدوث خسائر كبيرة في أملاك المواطنين من منازل و ثروة حيوانية وزراعية وغابات لتحديد أسبابها، حيث تم توقيف عصابة يشتبه في ضلوع أفرادها في تلك الحرائق المشبوهة، ويبلغ عدد أفرادها 19 شخصا يجري حاليا التحقيق معهم.

وأضاف أنه طلب إيداع المتهمين الحبس المؤقت على ذمة القضية، وإصدار أمر دولي بالقبض لـ4 آخرين موجودين خارج البلاد، واثنين هاربين داخل البلاد.

يذكر أن ولاية تيبازة و10 ولايات أخرى شهدت يومي 6 و7 نوفمبر الجاري إشعال حرائق في عدة غابات مما تسبب في مصرع شخصين حرقا وتشريد 45 عائلة بعدما تضررت منازلهم فضلا عن الخسائر في قطاع الفلاحة و إتلاف نحو 500 من غابات الصنوبر الحلبي.