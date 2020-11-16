القبض على نجار و14 عاطلاً بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم - السيد فلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على نجار و14 عاطلا بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس.

كان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "محمد.ح.م"27 عام بدون عمل وبحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "أحمد.ب.ا"22 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "محمد.ال.س"25 عامًا بدون عمل مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "حسام.ح.س"17 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "سلامة.ص.س"25 عامًا بدون عمل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح أبيض "سكين".

والمتهم "منصور.س.س"29 عاما بدون عمل مقيم العوايصة دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.س.م"25 عام بدون عمل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "خنجر" والمتهم "عاطف.م.ع"24 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز أبوصوير وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "هشام.ع.ح"29 عاما نجار مقيم بلبيس محافظة الشرقية وبحوزته سلاح أبيض "كتر" والمتهم "محمد.ر.ع"25 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"كتر" والمتهم "مايكل.م.ر"21 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "عبدالرحمن.م.ع"33 عامًا بدون عمل وبحوزته سلاح ابيض"كتر" والمتهم "محمد.م.أ"18 عاما بدون عمل مقيم الواصفية دائرة مركز ابوصوير وبحوزته سلاح ابيض"سنجة" والمتهم "محمد.ا.م"29 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز ابوصوير وبحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "عبدالغنى.م.أ"31 عاما بدون عمل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.