القبض على سيدة رافضة للإغلاق والتطعيم بسبب كورونا بأستراليا.. فيديو

كتب هيثم سلامة

ألقت قوات الأمن فى استراليا القبض على امرأة حامل، من المناهضين للإغلاق التي تنفذه العديد من الدول للوقاية من فيروس كورونا، حيث دائما ماكنت تعبر عن أراءها الصادمة عبر حسابها بموقع فيس بوك، وظهرت مقيدة اليدين، كما أنها حرضت الأمهات على عدم تطعيم أطفالهم ضد كورونا بعد إعلانها إنها ستبعد أطفالها عن الأصدقاء الذين يتلقون تطعيم ضد فيروس كورونا .

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن زوي لي بولر، تبلغ من العمر 28 عامًا، اتُهمت في سبتمبر بالتحريض بعد محاولتها تنظيم مسيرة تحت عنوان "يوم الحرية" في مدينة بالارات شمال غرب ملبورن.

وأضاف التقرير، أنه تم تصوير اعتقال أم لطفلين من داخل منزلها وأمام أطفالها حيث أثار جدلا واسعا من قبل شريكها جيمس تيمينز وتم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت.

وروجت بوهلر عبر فيس بوك ادعاءات جريئة وخطيرة حول لقاح محتمل لفيروس كورونا وذلك بعد أبلغت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزرهذا الأسبوع عن معدل فعالية بنسبة 90 % خلال التجارب السريرية في المراحل المتأخرة ، مما أثار الآمال في احتمال وجود طريق للخروج من الأزمة الصحية

كتبت بوهلر: " إذا كنت غبيًا بما يكفي للحصول على فيروس كوفيد فاكس فعليًا، فأنا لا أريدك في أي مكان بالقرب مني أو بالقرب من أطفالي" وقالت: "نطلب من الناس عدم تقبيل أطفالنا، مهما كان ما نشعر أنه يتعين علينا القيام به للحفاظ على سلامتهم بشكل جيد لا أريد أن يحصل هؤلاء على هذه اللقاح في أي مكان بالقرب منا".

وكانت أشارت الحكومة الأسترالية إلى الحاجة إلى لقاح لإعادة فتح الحدود وينشر مناهضو التطعيم نظريات كاذبة وخطيرة ، مثل اللقاحات المسببة للتوحد.

نوه التقرير، أنه لدى أستراليا صفقة بقيمة 10 ملايين جرعة من شركة فايزر وأكثر من 33 مليون جرعة من Oxford-AstraZeneca ، وهو مرشح واعد آخر ويعتقد وزير الصحة جريج هانت أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح للوفاء بجدولها الزمني لبدء تطعيم الناس في الربع الأول من العام المقبل.