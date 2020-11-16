الفاتيكان يخصص عيادة للفقراء لإجراء مسحات مجانية لفيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

سيحصل الفقراء على مسحات مجانية لفيروس كورونا في عيادة مفتوحة أنشأها الفاتيكان في رواق ساحة القديس بطرس، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وقال رئيس الأساقفة رينو فيسيكيلا ، رئيس المجلس البابوي لتعزيز التبشير الجديد ، إن العيادة أخذت في غضون أسبوعين 50 مسحة في اليوم.

وقال رئيس الأساقفة إن الخدمة هي إحدى "اللفتات الملموسة" التي تقدمها الكنيسة بمناسبة يوم الفقراء العالمي الذى احتفل به العالم أمس الأحد.

وبمناسبة اليوم العالمي الرابع للفقراء، ترأس قداسة البابا فرنسيس أمس القداس الإلهي، في بازيليك القديس بطرس، وبهذه المناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: "إن المثل الذي سمعناه له بداية ومحور ونهاية، ينيرون بداية ومحور ونهاية حياتنا."

وقال بابا الفاتيكان "كم هو مهم أن نتذكر هذا الأمر: كثيرًا عندما ننظر إلى حياتنا، نرى فقط ما ينقصنا، فنستسلم عندها لتجربة الـ"حبذا لو..." حبذا لو كان لدي ذلك العمل، حبذا لو كنت أملك ذلك البيت، حبذا لو كان لدي المال والنجاح، حبذا لو لم يكن لدي تلك المشكلة، حبذا لو كان هناك أشخاص أفضل من حولي!... إن وهم الـ "حبذا لو" يمنعنا من رؤية الخير، ويجعلنا ننسى الوزنات التي نملكها. لكن الله قد أوكلها إلينا، لأنّه يعرف كل فرد منا، ويعرف ما نحن قادرون على فعله؛ هو يثق بنا بالرغم من ضعفنا وهشاشتنا. هو يثق أيضًا بذلك العبد الذي سيخفي الوزنة: ويأمل، بالرغم من مخاوفه، أن يستعمل هو أيضًا بشكل جيد الوزنة التي نالها. إن الله يطلب منا أن نجتهد في الوقت الحاضر، بدون حنين للماضي، وإنما في الانتظار العامل لعودته."