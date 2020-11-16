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العربية: البعثة الأمنية تعلن انتهاء الحوار الليبى فى تونس وتدعو لاجتماع جديد

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:02 ص
العربية: البعثة الأمنية تعلن انتهاء الحوار الليبى فى تونس وتدعو لاجتماع جديد مبعوثة الامم المتحدثة الى ليبيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن البعثة الأمنية تعلن انتهاء جولة الحوار الليبى فى تونس وتدعو لاجتماع جديد.

وقبلها نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر، تأكيدها أن منتدى الحوار الليبى يفشل فى التوصل لآلية الترشح للرئاسى والحكومة الموحدة.

وذكرت قناة العربية، أن منتدى الحوار الليبى يدرس نقل الحوار من تونس إلى سرت فى ليبيا.

وفى وقت سابق قالت البعثة الأممية لليبيا، إن جلسات الحوار الليبى في تونس ستختتم اليوم ولا تمديد، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

 


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