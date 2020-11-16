العراق ينفذ حكم الإعدام شنقا في 21 شخصا بتهمة الإرهاب

رويترز

نفذ العراق اليوم الاثنين حكم الإعدام شنقا في 21 شخصا أدينوا بالإرهاب والقتل حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية، وذلك في أحدث سلسلة إعدامات جماعية في البلاد منذ هزيمة تنظيم داعش عام 2017.

وجاء في البيان أن من بين من نُفذ فيهم حكم الإعدام في سجن بمدينة الناصرية الجنوبية أشخاص كان لهم دور في هجومين انتحاريين راح ضحيتهما العشرات في بلدة تلعفر الشمالية.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل عن هويات من أُعدموا أو الجرائم التي أدينوا بها.

ويحاكم العراق المئات ممن يشتبه بأنهم جهاديون ونفذ عددا من الإعدامات الجماعية منذ هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في حملة عسكرية استمرت من عام 2014 إلى عام 2017 بدعم من الولايات المتحدة.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان القوات العراقية وقوات إقليمية أخرى بارتكاب مخالفات في العملية القضائية وإجراء محاكمات يشوبها العوار مما أدى إلى إدانات ظالمة. ويقول العراق إن محاكماته عادلة.

كان تنظيم داعش المتشدد قد سيطر على ثلث أراضي العراق عام 2014 وتكبد الهزيمة إلى حد كبير في العراق وسوريا المجاورة على مدى السنوات الثلاث التالية.